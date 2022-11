Desulo in lutto: l'organetto di "Bengasi" si è spento per sempre

Salvatore Peddio aveva 83 anni. Con la sua musica ha scandito indissolubilmente la storia del paese

Di: Pietro Lavena

Ha aspettato che Desulo celebrasse ancora un'edizione de La Montagna Produce, manifestazione di cui lui stesso era stato per anni protagonista. Non voleva rovinare la festa: un ultimo gesto di cortesia per la sua comunità. Infine, nella serata del 1° novembre, Salvatore Peddio "Bengasi" ha spento la sua musica per sempre.

Aveva compiuto 83 anni da qualche settimana, dopo una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e alle sue grandi passioni. Collaboratore scolastico di professione, lavorava il velluto nella sua bottega di Asuai. Ma l'esistenza di Bengasi è stata scandita dalla musica dell'organetto, sul solco di una storia fatta di memorie e tradizioni da preservare e tramandare.

Era stato abile in entrambe le missioni. Accompagnando per anni le formazioni di ballo desulesi, allietando le feste religiose e le manifestazioni popolari e portando le note e le danze del paese in giro per le piazze dell'Isola. Trasmettendo ai più giovani la passione per i suoni del Gennargentu, insegnando ai figli e ai nipoti a maneggiare quell'affascinante strumento: il nipote Paride è oggi uno degli organettisti più apprezzati della Sardegna.

Salvatore Peddio, alcuni anni fa, regalò a Sardegna Live le sue memorie in merito alla nascita de La Montagna Produce. "La manifestazione è nata come Sagra del Prosciutto e della Montagna - ricordava - era il 1991, l'anno in cui è nato mio nipote Paride. L'intenzione del sindaco di allora Barore Liori e dell'assessore alla Cultura Stefano Carta era quella di fare tornare a Desulo, in occasione della ricorrenza di tutti i Santi, i paesani che per motivi di lavoro si trovavano fuori. Già dalla prima edizione l'evento aveva riscosso un grande successo".