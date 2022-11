Scontro frontale sul tratto Arzachena-Palau: tre feriti

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 per cause non ancora accertate

Di: Redazione Sardegna Live

Sono intervenuti, intorno alle 15, i vigili del fuoco di Arzachena, precisamente al km 345 della Strada Statale 125, nel tratto che collega Arzachena a Palau, per un incidente stradale.

I FATTI - Due autovetture, per cause tutt’ora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Tre i passeggeri che hanno riportato ferite, tra questi una donna incinta che è stata estratta dal veicolo dalla squadra di soccorso e il personale del 118, per poi essere successivamente trasportata all'ospedale con l'elicottero del 118 insieme ad un altro ferito. Il terzo passeggero coinvolto, invece, è stato trasportato con un’ambulanza.

Sul posto la Polizia Locale di Arzachena e i Carabinieri. Il traffico ha subito un arresto durante le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e la bonifica dell'area.