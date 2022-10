Villacidro. Versa 5.500 euro per un trattore inesistente: denunciate 2 persone per truffa

Indagine dei carabinieri attraverso il tracciamento bancario del flusso del denaro

Di: Alessandra Leo

Ha versato 5.500 euro di anticipo per l’acquisto di un trattore che non è mai giunto a destinazione.

Un 50enne di Villacidro, impiegato, ha quindi sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione che, dopo un’indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un ventiquattrenne napoletano, residente a Livorno, noto per precedenti vicende giudiziarie, e una cinquantacinquenne svizzera di origine italiana, residente in Provincia di Cosenza.

L'attività di indagine compiuta attraverso il tracciamento bancario del flusso del denaro ha permesso di acquisire gravi elementi di colpevolezza nei confronti dei due che, in concorso tra loro, dopo aver pubblicizzato su un sito internet specializzato la proposta di vendita di un trattore in seconda mano, con l’inganno. erano riusciti a convincere telefonicamente l'uomo, che si era proposto per l'acquisto, ad anticipare la somma.

I due soggetti denunciati avevano immediatamente provveduto alla chiusura del conto corrente sul quale il bonifico era pervenuto, scomparendo infine dal sito web.