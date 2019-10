Tentano di rubare un cambiamonete da un bar, i ladruncoli scappano alla vista dei Carabinieri

L’episodio è avvenuto in via Alghero

Di: Alessandro Congia

Notte movimentata per una pattuglia della stazione Carabinieri di Montresta. Ignoti (al momento), si sono introdotti all’interno di un bar situato in via Alghero, forzando la porta d’ingresso e tentando di portare via il cambia monete delle slot machine.

Grazie al provvidenziale e tempestivo intervento dei militari dell’Arma, i ladri si sono dileguati nelle vie adiacenti all’esercizio commerciale, lasciando sul posto il dispositivo appena sottratto. Serrate le attività di indagine dei Carabinieri, che sarebbero già sulle tracce dei malviventi.

Non si ferma la controffensiva per il contrasto ai reati predatori posta in essere dal Comando Compagnia di Macomer che, in questi ultimi giorni, ha ulteriormente intensificato i controlli, garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia nelle ore diurne e sia in quelle notturne.