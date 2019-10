Esplosione in casa per una fuga di gas: proprietario in ospedale con l'elisoccorso

Sul posto le squadre di Sorgono e Mandas

Di: Redazione Sardegna Live

Erano circa le 18:30 di oggi, 10 ottobre, quando due squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Sorgono e Mandas sono intervenute presso una abitazione di Escolca a seguito di una esplosione dovuta ad una fuga di gas.

Nella violenta esplosione, è rimasto coinvolto il proprietario dell’abitazione al momento presente. Prontamente soccorso dal personale sanitario, è stato disposto il trasporto urgente mediante elisoccorso del 118 presso l’ospedale di Cagliari.

Non si sono registrati danni strutturali allo stabile interessato. I vigili del fuoco, congiuntamente ai carabinieri della stazione di Gergei, stanno valutando gli elementi riscontrati sul posto per stabilire la dinamica e cause che hanno originato lo scoppio.