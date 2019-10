Ritrovato il surfista scomparso a Porto Ferro

Disidratato e disorientato, ma non sarebbe in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato ritrovato nel pomeriggio il surfista del quale si erano perse le tracce oggi a Porto Ferro, nel territorio di Sassari.

Era stato visto allontanarsi fra le onde attorno alle 10 di questa mattina, poi era sparito. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco, una motovedetta della Capitaneria di porto e le moto d'acqua con gli operatori del soccorso a mare.

Luca Pilloni, 52enne di Oristano è stato ritrovato dopo alcune ore disorientato e disidratato, ma non in pericolo di vita. E' stato accompagnato in ospedale per accertmenti.