Pauroso incendio nel capannone della Sda, vicino a "Villano Trasporti". Sul posto i Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono sviluppate in località "Is Coras"

Di: Alessandro Congia

Incendio di un container e vari automezzi all'interno di un'attività commerciale in località "Su Moriscau" adiacente a dei capannoni di un'azienda logistica, sul posto squadre dei Vigili del Fuoco con vari automezzi.



Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo dalle 13.30 circa a Sestu in località "Is Coras", nella zona industriale, per un vasto incendio che ha coinvolto container e vari automezzi in un'attività commerciale aziend logistica il rogo adiacentte ad alcuni capannoni.



Sul posto due squadre di Pronto intervento con due autopompe serbatoio e due autobotti, un’autoscala, carro Autorespiratori, arrivati dalla sede centrale ed il rosso 25 L (autobotte kilolitrica con 25mila litri d'acqua) giunto dalla sede aeroportuale,hanno evitato che l’incendio si propagasse ai capannoni adiacenti.

In ausilio anche gli agenti della Compagnia Barraccellare di Sestu, coordinati dal comandante Antonio Fadda.



Le cause del rogo probabilmente a causa delle fiamme che si sono propagate da un incendio di vegetazione.