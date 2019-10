Forza posto di blocco, la polizia apre il fuoco ma riesce a fuggire

Far west alle 3 del mattino per le vie della città

Di: Redazione Sardegna Live

Notte movimentata a Carbonia, dove attorno alle 3 del mattino un'auto sospetta ha forzato un posto di blocco della polizia. La volante si è lanciata all'inseguimento del fuggiasco per le vie della città. Dopo dieci minuti l'auto della polizia ha speronato la Citroen C1 in fuga, poi risultata rubata. Il conducente dell'utilitaria ha poi imboccato via Veneto contromano.

Nell'inseguimento sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola, ma il conducente della Citroen è riuscito ad allontanarsi. I poliziotti sono stati coadiuvati nell'inseguimento anche da un'auto dei carabinieri.

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Nissan Micra parcheggiata in strada. Le forze dell'ordine hanno avviate le indagini per risalire al fuggitivo.