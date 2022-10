Giallo ad Alghero: uomo ferito al volto in via XX Settembre. È in gravi condizioni

Indagini dei carabinieri della compagnia di Alghero. Caccia all'aggressore

Di: Redazione Sardegna Live

Giallo ad Alghero dove un uomo, dell'età di circa 40 anni, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo esser stato aggredito in via XX Settembre.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, tanto che non è chiaro se sia stato colpito da una o più coltellate o da una pallottola di pistola.

Secondo quanto appreso, l’uomo sarebbe stato sorpreso da un giovane poi fuggito a bordo di uno scooter. Alcuni testimoni hanno riferito di aver di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano sul fatto e sono alla ricerca dell'aggressore.

IN AGGIORNAMENTO