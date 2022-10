Mula (Psd'Az): "Il Nuorese epicentro della crisi sanitari"

"Sentito l'assessore Nieddu e la responsabile di ARES Anna Maria Tomasella"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il parere positivo in commissione Sanità di ieri sulle delibere di giunta non deve farci dimenticare che le difficoltà sono ancora in atto soprattutto nel territorio del Nuorese divenuto il vero fulcro del disagio di un sistema in affanno". E' quanto si legge in un documento diffuso dai consiglieri regionali del Psd'Az, con primo firmatario il consigliere Franco Mula.

"Su Nuoro ricade la maggior carenza di medici dei circa 400 mancanti complessivamente su tutto il sistema regionale. Occorre ripensare subito ad un sistema di recruiting del pubblico impiego nella sanità in grado di trattenere sul territorio le professionalità acquisite".

E ancora: "Il modello organizzativo e gestionale deve, per questa ragione, essere revisionato e regolato su standard più efficaci e idonei alle nuove esigenze della cittadinanza per superare la crisi del sistema sanitario regionale, per cui bisogna intervenire sul riequilibrio dei fondi per la sanità privata che può essere integrativa e complementare, snellire le liste di attesa e la diagnostica; occorre intervenire senz'altro sul riequilibrio della destinazione dei fondi su base territoriale, appesantito anche dal criterio della “spesa storica” : non possiamo ancora assistere ad una sperequazione dei “sempre vincenti” cioè i territori dei grandi capoluoghi su cui ricade la maggior parte delle risorse economiche".

"I problemi periferici e del Nuorese - spiegano i consiglieri sardisti -, infatti, alla lunga trascineranno l’intero comparto sanitario Regionale in una crisi che rischia di consolidarsi. Occorre intervenire massicciamente con un eventuale importante azione legislativa da parte del Consiglio sempre sensibile al tema".