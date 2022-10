Cagliari. Usa una carta di credito rubata per iscriversi in palestra: denunciato

Rintracciato dalla Polizia un pregiudicato di 53 anni

Di: Stefano Soro

Ha pagato l'iscrizione in palestra utilizzando una carta di credito rubata. Per questo motivo un uomo di 53 anni di Cagliari, con diversi precedenti, è stato denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

L’indagine, condotta dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile, è partitadopo la denuncia di furto presentata da una giovane cagliaritana, alla quale era stata rubata la borsa, lasciata all’interno della propriaauto. All’interno c’erano 1.300 euro in contanti, i documenti di identità e la carta di credito.

Dall’estratto conto della carta di credito, gli investigatori sono risaliti ad un pagamento effettuato, dopo il furto, in una palestra di Cagliari.Dalle immagini di video sorveglianza della palestra, i poliziotti della Squadra Mobile hanno identificato il 53enne che ora rischia una condanna da due a otto anni di reclusione.