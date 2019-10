Due cuccioli di cane abbandonati salvati dai Vigili del Fuoco

E’ accaduto nei pressi della provinciale 198

Di: Alessandro Congia

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mandas per il recupero di due cagnolini abbandonati. Su segnalazione pervenuta alla sala operativa del 115, i Vvf del distaccamento di Mandas sono intervenuti in un sottopasso sulla provinciale 198, al km 8,200, comune di Nurri, per recuperare due cuccioli di cane abbandonati in mezzo ad un cumulo di rifiuti.

Con l’utilizzo delle tecniche Saf, gli operatori VF hanno recuperato le povere bestiole che sono stati affidati al canile municipale di Nurri tramite la polizia locale del Comune.