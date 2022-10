Alghero presenta il Capodanno: anticipa tutti e punta su Lazza e Max Pezzali

Delogu: “I grandi nomi hanno suscitato grande interesse a tal punto che sul fronte prenotazioni gli operatori del settore stanno già ricevendo numerose richieste”. Si cambia location: concerti al Piazzale della Pace

Di: Cristina Tangianu

Promozione mirata e in anticipo su tutti con l’obiettivo di continuare a dare supporto al tessuto economico, dopo un’estate da record. Così l’amministrazione comunale e la Fondazione Alghero hanno presentato questa mattina il ricco calendario di eventi del Cap d'Any 2022-2023.

Si inizierà l’8 dicembre con l’apertura del Villaggio di Natale l’accensione dell’albero in Piazza Porta Terra, che anche quest’anno porterà la firma di Tonino Serra e degli alunni del liceo Artistico algherese, ai quali, nel corso della conferenza, è andato un sentito ringraziamento da parte dell’assessore al turismo Alessandro Cocco, che ne ha evidenziato “l’impegno messo in campo per amore verso la propria città”.

Concerti itineranti, mostre, commedie, degustazioni, musica e spettacoli teatrali per i bambini fino a domenica 8 gennaio. “Si ritorna al Capodanno tradizionale”, ha affermato il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu (intervista in basso), mentre il sindaco Mario Conoci ha aperto la conferenza spiegando il motivo per cui amministrazione e Fondazione hanno scelto di anticipare tutti: “Continuare a dare una risposta al comparto commerciale della nostra città”, in continuità con un’estate “andata benissimo”.

Il giovane rapper Lazza (30 dicembre) e il cantate amato dai più generazioni Max Pezzali (31 dicembre) sono stati scelti per impreziosire il Cap d'Any 2022-2023. C’è una novità e riguarda la location dei due concerti: il palco sarà allestito al Piazzale della Pace. “Rispetto alla Banchina-Dogana, il Piazzale della Pace sarà in grado di ospitare 15mila persone”, ha spiegato Pierpaolo Carta, vice presidente della Fondazione Alghero, senza nascondere che la scelta della nuova location è ricadutA anche per motivi burocratici. “Più facilità per richiedere le autorizzazioni rispetto al porto”.

Non mancheranno maxi schermi e la Fondazione sta pensando anche a “un’area confort” sotto il palco a pagamento, con un costo simbolico di circa 5 euro. Ma su questo ne sapremo di più prossimante.

Un’altra novità è la stretta collaborazione con la Cantina Sella & Mosca. Sono previsti aperitivi e concerti nella Tenuta. “La nuova proprietà è felice di poter sostenere l’amministrazione comunale e Fondazione in questi grandi eventi”, ha detto il direttore Giovanni Pinna, che ha approfittato dell’occasione per invitare gli algheresi a frequentare la cantina, dove è sempre possibile godere di un aperitivo in relax.