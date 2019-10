Tempio ricorda la figura di Faber a vent’anni dalla morte

Di: Antonio Caria

Sono state approvate le iniziative celebrative dedicate ai personaggi illustri che si sono particolarmente distinti e che hanno dato lustro alla Sardegna. in particolare, su proposta dell’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, sono stati finanziati con 25 mila euro al Comune di Tempio, convegni, seminari e giornate celebrative, con concerti ed eventi canori per ricordare la figura di Fabrizia De André, nel ventennale della morte.

“Un riconoscimento – ha sottolineato l’assessore Biancareddu – nel ventennale della sua morte, per la grande figura di artista e di uomo orgoglioso che ha utilizzato nelle sue canzoni il gallurese e le tematiche legate profondamente al territorio e alla cultura sarda, facendola conoscere al di fuori dei suoi confini. De Andrè ebbe un legame fortissimo con la Sardegna tanto da scegliere Tampio Pausania come luogo ideale in cui vivere e lavorare insieme alla sua famiglia. Dove si sposò e dove nacque sua figlia”.

Inoltre altri 25mila euro sono stati dati al Comune di Ozieri per l’organizzazione di eventi e di approfondimento per ricordare la figura di Francesco Ignazio Mannu, autore dell’Inno ufficiale della Regione, con il componimento di “Su patriota Sardu a sos feudatarios”, meglio noto come “Procurade e moderare”.