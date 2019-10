Stagione irrigua 2019, arriva la proroga sino a fine ottobre

Carrus (Consorzio di Bonifica dell’Oristanese): “Si lavora per la prossima stagione”

Di: Antonio Caria

Il Commissario del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, Cristiano Carrus, e il Dirigente del settore Agrario, Serafino Meloni, hanno incontrato i rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura.

Nel corso dell’incontro è stata fatta un’analisi della stagione irrigua 2019. La decisione che è maturata è stata quella di prorogarla sino alla fine di questo mese (precedente scadenza 15 ottobre).

Obiettivo: venire incontro alle esigenze manifestate dalle organizzazioni, lasciando, anche oltre il termine di scadenza della proroga, la possibilità di alcuni interventi di erogazione di soccorso qualora se ne ravvisasse l’urgenza.

Non è mancata una discussione sulla programmazione della prossima stagione con l’importante novità, su proposta del Commissario, di lavorare ad un’anticipazione della stagione irrigua che possa garantire maggiore opportunità di irrigazione soprattutto per alcune colture.

“Durante gli incontri con alcuni operatori – queste le parole di Carrus – ho appreso che una delle maggiori esigenze è proprio quella di un’anticipazione della stagione irrigua, ed è questo uno degli obiettivi che insieme agli uffici del settore agrario ci siamo dati. Certo, non sarà semplice e dovremo programmare al meglio i lavori di manutenzione, ma che oggi si inizi a parlare di anticipare e allungare la stagione irrigua è molto importante soprattutto perché denota l’attenzione dell’Ente alle esigenze dei propri consorziati”.

“Non si tratta – ha concluso – di un’anticipazione generalizzata, ma di interventi di erogazione anticipata che saranno programmati in base alle segnalazioni degli operatori. Un’importantissima novità per la quale ci saranno nuovi ed ulteriori incontri per la definizione degli interventi”.