Cagliari si contende con Valencia il titolo di Capitale Verde Europea 2024

Domani la cerimonia a Grenoble. Alla vincitrice andrà, oltre al prestigioso titolo, il premio di 600mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari e la città spagnola di Valencia si contenderanno domani, giovedì 27 ottobre, a Grenoble (in carica per il 2022) il titolo di Capitale Verde Europea 2024 durante la cerimonia finale in programma nella città francese.

European Green Capital Award è un premio, giunto alla quindicesima edizione, promosso dalla Commissione Europea per promuovere le azioni relative alla costruzione di una città sostenibile: verde, mobilità, ciclo dei rifiuti e altri nove indicatori di valutazione sono alla base del giudizio finale. Alla vincitrice tra Cagliari e Valencia andrà, oltre al prestigioso titolo, il premio di 600mila euro.

“Al terzo tentativo Cagliari è riuscita ad approdare in Finale - commenta il Sindaco Paolo Truzzu, in partenza per Grenoble con la delegazione cagliaritana - a testimonianza del coraggioso percorso che la nostra città ha dovuto affrontare, ma che ha portato i suoi frutti, ora riconosciuti dall’Europa. È stato un lavoro corale e per il quale, a nome dell’Amministrazione, ringrazio i cittadini, gli uffici e gli enti che hanno collaborato. Ora cercheremo di portare questo premio per la prima volta in Italia”.

“Da Assessore alla Pianificazione Strategica e al Verde Pubblico - aggiunge il vice Sindaco Giorgio Angius - ho avuto modo di seguire da vicino la candidatura e coordinare gli interventi sui rilievi riscontrati dalla Commissione nelle precedenti candidature del 2018 e del 2020, che sono stati riconosciuti e apprezzati dalla Commissione giudicante. Ora non ci resta che attendere il verdetto finale, consapevoli di quanto di buono è stato fatto e di quanto ancora dobbiamo fare per rendere Cagliari ancor più a misura di cittadino”.