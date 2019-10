Le eccellenze sarde a marchio conquistano la Germania

Battista Cualbu: “Valorizzare i nostri prodotti e promuovere le innovazioni”

Di: Antonio Caria

Sino a domani 9 ottobre, il Consorzio dell’Agnello di Sardegna Igp sarà protagonista alla fiera di Anuga a Colonia, la maggiore e più importante rassegna mondiale dedicata al food and beverage, all’interno del progetto Insula, promosso dalla Regione congiuntamente al Cipnes.

I nostri prodotti in vetrina sono l’agnello di Sardegna Igp unitamente alle altre filiere certificate regionali, il carciofo spinoso di Sardegna Dop, l’olio extravergine di oliva di Sardegna Dop e lo Zafferano di Sardegna Dop.

“Stiamo dando continuità ad un progetto di collaborazione e promozione congiunta del nostro agroalimentare su cui crediamo – ha dichiarato il presidente del Consorzio dell’agnello di Sardegna Igp Battista Cualbu -. Il nostro Consorzio è da anni che porta avanti questa politica che alla lunga paga. Non potevamo non farlo ad Anuga, la più grande vetrina internazionale dedicata all'agroalimentare, una delle fiere più influenti ed attese a livello mondiale con circa 7.500 espositori e più 165 mila visitatori da 180 paesi. Un appuntamento fondamentale per buyer ed aziende che intendono consolidare rapporti commerciali, stringere nuove alleanze di business ed aprirsi ad un mercato sempre più dinamico. E’ una ottima occasione per valorizzare i nostri prodotti e promuovere le innovazioni che come Contas abbiamo messo in campo ad un pubblico selezionato e preparato”.

“Partecipare alla fiera di Colonia insieme alle altre DOP – ha aggiunto il direttore del Contas Alessandro Mazzette – significa mostrare che anche le aziende sarde sanno fare squadra e presentarsi al mercato nazionale ed estero all’interno di un'unica area promozionale dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell’isola”.