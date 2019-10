Muore mentre fa il bagno a Costa Rei

Inutile l'intervento dell'elisoccorso. La vittima aveva 77 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Un 77enne è morto questo pomeriggio a Monte Nai, sul litorale di Muravera.

La vittima, un cittadino tedesco, era in vacanza a Cost Rei e sarebbe annegato a causa di un malore che lo ha colpito mentre faceva il bagno.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni bagnanti che hanno notato l'uomo in difficoltà. I bagnini sono prontamente intervenuti insieme a diversi presenti per recuperare l'uomo portandolo in spiaggia. Anche due medici tedeschi in vacanza nella stessa località sono intervenuti dando il via alle prime manovre di rianimazione. È stato utilizzato anche il defibrillatore. A Monte Nai sono arrivati anche i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Ma non c'era più nulla da fare.

I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti del caso. La salma sarà trasferita all'obitorio di Muravera, a disposizione della famiglia.