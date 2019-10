Scontro frontale a Bolotana: muore anche il secondo ragazzo

Era ricoverato in Rianimazione a Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

La sua lotta per restare in vita è terminata: Gavino Bulla, 26enne originario di Bortigali, non ce l’ha fatta. E’ morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sassari, dove era stato trasportato ieri a seguito del terribile incidente avvenuto sulla statale 129, al chilometro 78, in prossimità del bivio di Bolotona.

Salgono dunque a due le vittime. Due amici la cui vita è stata strappata troppo presto.

L’incidente.Ieri, intorno alle 11:20 di ieri, domenica 6 ottobre, l’auto con a bordo Diego Caggiari (nella foto in basso), 21enne, nipote di Francesco Caggiari, sindaco di Bortigali, e Gavino Bulla, alla guida, durante un sorpasso si è scontrata frontalmente contro una Opel Astra sulla quale viaggiava una famiglia di Macomer.

L’impatto, violentissimo, è stato fatale per Diego che è morto sul colpo.

Gavino invece è stato trasportato in codizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sassari.