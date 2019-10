Hashish e marijuana in casa, nei guai un pizzaiolo

Fermato dalla pattuglia dei militari dell’Arma

Di: Alessandro Congia

Ieri sera i Carabinieri della stazione di Pirri, della Compagnia di Cagliari, hanno tratto in arresto un pizzaiolo cagliaritano classe 1991 per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari operanti, poco prima delle ore 15, impiegati in un servizio ordinario di pattuglia e perlustrazione del territorio, notavano il giovane in via del lentisco e, percependo un atteggiamento agitato, decidevano di sottoporlo a perquisizione personale e domiciliare.

Durante l’attività di polizia giudiziaria venivano rinvenute cinque infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di oltre i 5 grammi, circa 10 grammi di hashish, quattro piante ormai in essicazione avanzata di cannabis indica nonché vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e ben oltre 100 euro in contanti, verosimile provento dell’attività illecita. Dopo aver sottoposto a sequestro lo stupefacente e il denaro rinvenuto il soggetto veniva posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.