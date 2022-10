Covid: primi casi della variante Cerberus in Sardegna

Sequenziati dagli esperti dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Primi casi anche in Sardegna di Cerberus, la variante del Covid-19 che dovrebbe sostituire la Ba.5, conosciuta come Omicron 5.

Sono stati sequenziati dagli esperti dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Per l'esattezza - spiega il direttore dei laboratori dell'Aou, Ferdinando Coghe - nell'ultimo campionamento sono stati scoperti un Bq.1, il Cerberus vero e proprio, e un sottotipo chiamato Bq.1.1.

"Attualmente nel 93% dei casi - spiega Coghe all'ANSA - ci troviamo di fronte a casi di Omicron 5. Ora per la prima volta in Sardegna ci imbattiamo nella Cerberus, la variante che dovrebbe rimpiazzare proprio la Omicron. Siamo di fronte a ceppi provenienti dal centro Africa. Quindi da aree nelle quali il vaccino è meno diffuso.

Quindi l'invito, per quanto ripetitivo, è sempre valido: bisogna vaccinarsi". Non solo. I laboratori dell'Aou di Cagliari hanno sequenziato - ma in questo caso siamo fuori dalla Cerberus - una variante molto rara, rilevata in Italia in pochissimi casi. E ora anche in Sardegna. Si tratta di una "ricombinante" denominata XBB.1 derivata da un abbinamento tra Ba.10.1 e la Centaurus.