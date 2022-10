Illorai, 25enne cade da cavallo: è grave

La giovane è stata ricoverata all'ospedale di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Una ragazza di 25 anni di Illorai è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro, dopo essere caduta da cavallo durante un'escursione.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18.

La giovane, per cause ancora da accertare, improvvisamente è stata disarcionata dal cavallo; è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata in codice rosso al Pronto soccorso del San Francesco di Nuoro.