Piero Maieli (Psd’ Az): “Strumentali e inutili polemiche sulla V Commissione Attività produttive”

“Non ho mai voluto escludere dalla chi legittimamente porta all’attenzione del Consiglio determinate problematiche relative al comparto agropastorale regionale”

Di: Redazione Sardegna Live

“E’ prevista per giovedì 27 ottobre la riunione della V Commissione Attività produttive, per discutere delle problematiche relative al comparto agropastorale regionale. All’ordine del giorno è prevista l’audizione del Dott. Giuseppe Blasi, Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la Regione Sardegna”. Così l’Onorevole Piero Maieli (Partito Sardo D'Azione).

“Blasi sarà audito poiché è egli in prima persona che saprà spiegare a tutti noi auditori, i motivi che hanno portato all’adozione dell’attuale PAC, una volta terminato, per il mio tramite tutti gli auditori potranno porgergli le domande utili al confronto, al dialogo per cercare una soluzione perseguibile. Riguardo l’audizione di sole due persone per volta preciso che sono stati convocati tutti a gruppi di due. Se la riunione di giovedì non sarà abbastanza esaustiva non esiterò a convocarne altre fino alla risoluzione del problema” prosegue.

“Preme ancora precisare che, come Presidente della V commissione e prima ancora come Consigliere Regionale il sottoscritto non ha mai voluto escludere dalla Commissione chi legittimamente porta all’attenzione del Consiglio determinate problematiche.

Quanto espresso da alcuni colleghi Consiglieri è strumentale e sterile poiché ho sempre preferito prima ascoltare, poi analizzare la situazione ed infine proporre soluzioni concrete” conclude Maieli.