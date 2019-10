Blitz della Polizia negli ovili di Vallermosa e Gergei: arrestate tre persone per spaccio di droga

Ecco i dettagli dell'operazione

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito di una attività di Polizia Giudiziaria, la Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Penitenziaria ha arrestato, in due distinte operazioni, tre persone trovate in possesso di oltre 8 chilogrammi di marijuana.

A Vallermosa, all’interno di un ovile, sono stati sequestrati circa 4 etti di marijuana ed è stato tratto in arresto Lucifero Contu, 41enne cagliaritano.

A Gergei, invece, in un secondo ovile, sono stati rinvenuti, grazie all’impego di unità cinofile, altri 8 chilogrammi di droga, abilmente occultati in una vasta area campestre e sono state arrestate altre due persone.

In manette sono finiti Paolo Scintu 35enne di Gergei e Antonio Porcedda, 25enne di Serri.

Gli arresti sono stati convalidati dal GIP di Cagliari, che ha disposto i domiciliari per Contu e per Porcedda e il carcere per Scintu.

Le attività di indagine hanno tratto origine da un’inchiesta sviluppata dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria.