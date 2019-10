Scontro fra auto, muore 21enne: una comunità sconvolta

In rianimazione l'amico Gavino Bulla

Di: Redazione Sardegna Live

La comunità di Bortigali si è svegliata questa mattina ancora incredula per la tragica morte di Diego Caggiari, il giovane 21enne, nipote di Francesco Caggiari, sindaco di Bortigali, scomparso ieri a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre auto.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11:20 di ieri, domenica 6 ottobre, l’auto con a bordo Diego, che viaggiava sulla Opel Corsa guidata dall’amico e compaesano Gavino Bulla, 26 anni, ricoverato in gravi condizioni, durante un sorpasso si è scontrata frontalmente contro una Opel Astra sulla quale viaggiava una famiglia di Macomer. La terza auto coinvolta era quella davanti alla vettura di Bulla e Caggiari poi sorpassata e fortunatamente solo sfiorata. Sul mezzo viaggiava un’altra famiglia di Macomer.

Il terribile incidente è avvenuto sulla statale 129, al chilometro 78, in prossimità del bivio di Bolotona.

L’impatto, violentissimo, è stato fatale per Diego. Nulla ha potuto fare il personale medico del 118 per salvare la vita al giovane.

Gavino Bulla è invece ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sassari, mentre le altre persone sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti.

Sul profilo Facebook di Diego in tantissimi gli hanno voluto dedicare un ricordo, in queste ore hanno scritto amici e vecchi insegnanti: parlano tutti del suo sorriso che non dimenticheranno mai.

Nella foto Gavino Bulla (foto tratta da Fb)