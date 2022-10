Covid. Casi di nuovo sopra quota mille in Sardegna

Nessun decesso nell’ultimo bollettino. Il tasso di positività sale dal 16 al 21,7 per cento

Di: Stefano Soro

Nuovo aumento dei contagi da Covid in Sardegna, che tornano sopra quota mille, ma per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi.

I nuovi casi confermati sono 1.114 (879 in più rispetto al precedente bollettino), di cui 1.021 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.128 tamponi. Il tasso di positività sale dal 16 al 21,7 per cento.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (uno in più), mentre è rimasto invariato il numero dei ricoverati in area medica: 93. In frenata i casi di isolamento domiciliare, in tutto 7.965 (- 376).