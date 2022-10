Villamar. Ubriaco finisce contro auto in sosta, denunciato

Auto sequestrata e patente ritirata per un 51enne

Di: Stefano Soro

Nella giornata di ieri, a Villamar, i carabinieri hanno denunciato un 51enne per guida sotto l'influenza di alcool in seguito a sinistro stradale.

L’uomo ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Grande Punto, in via Roma finendo contro una Mercedes A150 in sosta. Fortunatamente all’interno non c’era nessuno. Sottoposto al test dell’etilometro, il 51enne aveva un tasso di 0.98 g/l. l’auto è stata sequestrata e la patente di guida è stata ritirata. Inoltre l’uomo dovrà pagare una multa perché l’auto non era stata sottoposta alla revisione periodica nel biennio.