Scontro tra due auto sulla provinciale 2, sul posto i Vigili del Fuoco

I feriti sono stati trasportati in ospedale

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale in località Portovesme sulla strada provinciale 2 , scontro tra due autovetture, due feriti, i Vigili del Fuoco sul posto congiuntamente al 118 per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento "6A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia, è intervenuta alle 8 sulla provinciale 2, in località Portovesme, frazione del comune di Portoscuso, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate nel bivio per l'immissione dell'area industriale, si contano due feriti soccorsi è affidati al personale del Soccorso sanitario del 118 trasportati in ospedale.

Gli operatori della squadra VVF stanno provvedendo anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso.