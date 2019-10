Atto intimidatorio al Sindaco di Ula Tirso. La solidarietà di Anci Sardegna

Emiliano Deiana: “Lo Stato rinnovi l’impegno verso le comunità locali”

Di: Antonio Caria

Nuovo grave atto intimidatorio nei confronti di un amministratore sardo. Stavolta ad essere preso di mira è stato il Sindaco di Ula Tirso, Ovidio Loi. Subito è arrivata la solidarietà e vicinanza da parte di Anci Sardegna.

“Gli accadimenti di Ula Tirso – sottolinea il presidente Emiliano Deiana – sono solo gli ultimi, in ordine di tempo, contro gli amministratori comunali in un momento storico-politico di grave incertezza e confusione nel quale i sindaci sono rimasti, quasi da soli, a presidiare luoghi e istituzioni: con poche risorse, enormi responsabili; con scarsissimi mezzi e aspettative sempre più grandi”.

“Fin tanto che lo Stato – conclude – non deciderà un rinnovato impegno verso le comunità locali e a tutela dei loro rappresentanti ci sarà sempre qualcuno che, per far sentire la propria “presenza”, utilizzerà questi metodi barbari”.