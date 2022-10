Quartu. Rubate due carrozzine per il basket disabili: al via raccolta fondi

“Una carrozzina per Sara e Patrizia”

Di: Redazione Sardegna Live

L'Asd Basket Disabili Sardegna di Quartu Sant’Elena ha attivato una raccolta fondi on line sulla piattaforma "gofund.me" dopo il furto di due carrozzine e altre attrezzature dalla palestra del Palazzetto dello Sport di via Beethoven.

“La nostra Associazione – hanno spiegato - è impegnata dal 1999 nella diffusione della pratica della pallacanestro per persone con disabilità fisica. Purtroppo, abbiamo subito il furto di varie attrezzature, in particolar modo di due carrozzine da gioco che usavano le nostre atlete Sara e Patrizia. Il costo di ciascuna è proibitivo, per questo ci affidiamo alla generosità di coloro che, con una piccola donazione, ci potranno aiutare a sostenere il loro acquisto”.

"Per chi volesse donare con un piccolo contributo all'acquisto delle carrozzine, il cui costo si aggira attorno ai 10.000 euro” fanno sapere la dirigenza e la squadra rossoblù che "ringraziano fin d'ora coloro che risponderanno a questo appello".

Il furto è stato denuncia presso il comando dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena. “In un momento particolarmente delicato dal punto di vista delle risorse economiche e della ripresa post-pandemica, l’accaduto rende estremamente complicato riprendere le attività dal punto nel quale si erano interrotte e rallenta il percorso di valorizzazione della disabilità nello sport, del quale i Ba.D.S si sono fatti promotori attraverso una serie di iniziative”, hanno spiegato dall’Associazione.

Ecco il link per aiutare l'Asd Basket Disabili Sardegna: raccolta fondi