Crollo Università Cagliari: studenti delle facoltà umanistiche di nuovo in aula

Nessuna crepa nel corpo aggiunto. E termina l'occupazione

Di: Redazione Sardegna Live

Nessuna crepa che possa mettere in pericolo gli studenti. Domani così riprendono le lezioni nel corpo aggiunto del Polo umanistico di Sa Duchessa, a Cagliari, oggi oggetto di verifiche dopo il crollo dell'edificio che ospitava la facoltà di lingue. Lo conferma all'ANSA il presidente della facoltà di Studi umanistici, Antonello Mura, a seguito dell'esito degli accertamenti effettuati dai tecnici della direzione manutenzione immobili e impianti dell'Università.

Rimarrà chiusa l'aula magna Capitini: gli studenti che in questi giorni l'hanno occupata hanno lasciato i locali e continueranno la mobilitazione in altra sede e con altre iniziative. Sarà solo un giorno di stop per la necessaria procedura di igienizzazione dopo l'occupazione.

Anche l'aula 6 sarà indisponibile: verrà infatti utilizzata, almeno per ora, come "base" della stessa direzione manutenzione immobili e impianti.