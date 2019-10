L’incivile alle 3.30 del mattino abbandona 3 buste di rifiuti in strada. Paolo Truzzu: “Per lui 600 euro di multa, tolleranza zero”

Ancora maleducati del sacchetto selvaggio, stavolta in via Po, nei pressi del ponte dell’Auchan Santa Gilla

Di: Alessandro Congia

E’ costato caro all’ennesimo incivile (addirittura residente a Settimo San Pietro), abbandonare la spazzatura in mezzo alla strada, proprio in via Po, nei pressi del ponte dell’Auchan Santa Gilla, dove anche lì, quotidianamente, si conferisce senza regole e con l’indifferenza più spavalda. La pattuglia della Municipale di Cagliari però ha beccato il furbetto in flagrante.

“Non ho mai detto che sarebbe stato facile, ma che l’avremo fatto. E lo stiamo facendo. Abbiamo riorganizzato il servizio igiene del suolo e potenziato il servizio di vigilanza con uomini e mezzi. E il risultato è un numero di sanzioni in tre mesi superiore a quello dei primi sei mesi del 2019, e per di più molto maggiorate – sostiene Paolo Truzzu, sindaco della città - già perché prima il massimo era 250 euro.

Adesso invece 600 euro di multa per un incivile che alle 3,30 di notte non aveva niente di meglio da fare che abbandonare 3 buste di spazzatura in via Po – afferma il primo cittadino da palazzo Bacaredda - facendo un danno incalcolabile a tutti. Tolleranza zero contro l’inciviltà e il degrado, non può essere solo un obiettivo del Sindaco e dell’Amministrazione, ma deve essere della città. Perché è solo donando noi stessi che riceviamo. E chi vince non è il Sindaco, ma Cagliari”.