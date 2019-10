Minaccia la sua ex e le danneggia l’auto, arrestato dai Carabinieri

Sul posto la Radiomobile della Compagnia di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Ieri sera, alle 23.30 circa, i militari della sezione Radiomobile sono intervenuti in Via Castelli dove un noto pregiudicato di Quartu Sant’Elena, di 24 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica si era recato nuovamente, così come anche il 30 Settembre scorso - data in cui era stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile per porto abusivo di arma bianca, un coltello - presso la casa dell’ex compagna convivente minacciandola di danneggiare e appiccare il fuoco alla sua automobile, per motivi di gelosia, anche in considerazione del loro figlio in comune.

Nella circostanza, l’uomo ha danneggiato gravemente la vettura della donna, infrangendo tutti i cristalli e la carrozzeria. All’intervento dei militari il giovane opponeva ferrea resistenza divincolandosi energicamente dalla presa del personale operante, il tutto alla presenza di altri suoi conoscenti ed amici.

Il soggetto, prontamente ammanettato e tradotto presso gli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, veniva tradotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo.