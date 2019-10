Donna spacciava pastiglie di ecstasy, arrestata dai Carabinieri

Recuperata la droga

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Reparto Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di via Nuoro, coordinati dal Maggiore Michele Lastella, dopo vari ed opportuni appostamenti, hanno scoperto un market di droghe sintetiche smerciate da una donna, Roberta Selis, residente in via Giardini, a Cagliari.

I militari dell’Arma hanno recuperato circa 40 pastiglie di mdma (ecstasy) oltre a 20 grammi della medesima sostanza e di ketamina. Trovato inoltre anche un flacone contenente “popper” e sequestrata la somma di 355 euro.