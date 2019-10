Artigianato e commercio: Vaccaro incontra le associazioni di categoria

L’Assessora alle Attività produttive: “Incontri positivi e proficui”

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, l’Assessora alle attività produttive del Comune di Alghero, Giorgia Vaccaro, ha incontrato le associazioni di categoria del comparto artigianale e commerciale.

Tra gli argomenti trattati, le politiche sui tributi alla semplificazione amministrativa, dal baratto amministrativo allo sviluppo territoriale attraverso l’adozione degli strumenti urbanistici e poi ancora porto e aeroporto, appalti a misura delle imprese locali e tutela della legalità attraverso il contrasto all’abusivismo e alla concorrenza sleale.

“Con Confartigianato e Confcommercio, così come con i rappresentanti dei Centri Commerciali Naturali incontrati in precedenza, si avvia il dialogo su questi temi – queste le parole della Vaccaro – al fine di aprire un confronto trasparente e continuo per affrontare nel migliore dei modi le tante problematiche”.

Tra le priorità, la definizione delle azioni sinergiche da portare avanti per l’imminente periodo delle festività natalizia e di fine anno. “Incontri positivi e proficui – ha concluso – che continueranno con tutti i rappresentanti dei diversi comparti produttivi, al fine di esporre la nostra visione di sviluppo e condividere con il mondo imprenditoriale alcune delle principali scelte strategiche”.