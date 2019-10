Agenti uccisi a Trieste, la vicinanza dei cagliaritani in Questura

Questa mattina davanti agli uffici di via Amat

Di: Alessandro Congia

Sono stati tanti i messaggi di vicinanza espressi dai cittadini, dagli appartenenti ad altre Amministrazioni e Forze di Polizia per abbracciare la Polizia di Stato in questo momento di grande dolore.

Poi i gesti meravigliosamente spontanei: stanotte le pattuglie in servizio alla Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cagliari hanno voluto rendere omaggio ai poliziotti uccisi a Trieste, stringendosi ai colleghi delle Volanti della Questura di Cagliari; stamattina un signore sale le scale dell’ingresso della Questura e poggia un mazzo di fiori sulla stele raffigurante i simboli della Polizia di Stato.

In silenzio, si ferma un attimo chinando il capo prima di andar via. Poi un bimbo, accompagnato dal papà: scende dal passeggino con un mazzolino di fiori in mano e con i suoi passetti lo posa anch’esso sulla stele, mentre il signore che è con lui si asciuga una lacrima. Il dolore unisce più delle parole.