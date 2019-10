Il progetto musicale di Davide Contu: i suoni della batteria fra siti archeologici e panorami mozzafiato

Un drone in volo riprende le performance del musicista di Iglesias

Di: Redazione Sardegna Live

Musica e natura sono un connubio affascinante e di successo da sempre. Ne è consapevole Davide Contu, musicista di Iglesias che ha provato a interpretare questa unione a modo suo con un progetto che nasce nel 2017 e lo vede coinvolto in un viaggio attraverso siti archeologici, minerari e naturalistici dell'Isola. Bacchette in mano, seduto davanti alla sua batteria, Contu si lascia andare alla passione di una vita suonando immerso nel verde delle colline o sopra scogliere a strapiombo sul mare.

A documentare le performance che vanno in scena in queste straordinarie location un drone in volo che racconta il fascino selvaggio di una terra come la Sardegna, il cui silenzio è rotto dal ritmo dei pezzi proposti dall'artista. Le note sono quelle dei Queen e Guns N' Roses, l'ispiratore del musicista iglesiente è Ian Paice dei Deep Purple. "Sono mancino come lui - spiega Contu - e il suo è un genere di musica che non passerà mai".

"Il panorama musicale isolano è poco valorizzato - osserva il batterista - e isolato dal resto d'Italia. I giovani potrebbero dare uno stimolo riscoprendo il valore delle nostre tradizioni facendole crescere con la loro arte, ma serve un aiuto".

La Grotta dei Baci a Porto Pino, Pan di Zucchero a Masua e le cascate di Sa Spendula a Villacidro fanno da scenario alle clip del canale YouTube di Davide Contu (LINK) che offre l'occasione di compiere un viaggio virtuale negli angoli incantati di un'Isola che si racconta anche grazie a questo progetto musicale.