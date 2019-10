Rwm. Anita Pili: “Garantire il futuro dei lavoratori sardi”

L’Assessora regionale all’Industria: “Di Maio ha accolto favorevolmente la proposta di trovare soluzioni alternative”

Di: Antonio Caria

“Il ministro Di Maio ha accolto favorevolmente la proposta di trovare soluzioni alternative per l'attività dell’azienda, così da garantire il futuro dei lavoratori sardi”. Lo ha detto l’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, al termine dell’incontro di questa mattina a Roma, nella sede del Ministero degli Esteri, sulla vertenza Rwm.

“All’azienda verrà chiesto un impegno per garantire soluzioni lavorative stabili ai dipendenti che, dopo la rinuncia alla commessa, perderebbero il lavoro – ha aggiunto l’assessore Pili –. Perciò, nei prossimi giorni il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, presente all’incontro di oggi, convocherà la Rwm, insieme ai ministeri competenti ed alla Regione, per individuare soluzioni strutturali con l’obiettivo di fornire adeguate garanzie per i lavoratori”.

L’assessora Pili ha anche concordato una riunione a Cagliari, venerdì prossimo, con il sottosegretario Todde per affrontare, insieme ai vertici della Regione, i temi più importanti per lo sviluppo dell'Isola.