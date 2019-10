Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano Dop: “Porre fine a una potenziale guerra commerciale”

“Escludere il nostro settore da un’eventuale ritorsione commerciale”

Di: Antonio Caria

“Preso atto della decisione del Wto sul caso Airbus, confidiamo che l’amministrazione Trump e l’UE troveranno un accordo che possa porre fine ad una potenziale, ad oggi, guerra commerciale”.

È quanto si legge in un comunicato del Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano Dop che sottolinea come “L’elenco diffuso della Autorità Federali Americane avendo ancora uno scopo indicativo e non definitivo deve essere utilizzato con prudenza”.

“Il Consorzio – aggiungono – è impegnato al fine di scongiurare che il sistema agroalimentare possa essere coinvolto definitivamente in questa disputa che ha altri attori protagonisti. Ci aspettiamo da parte del Governo Italiano e della Commissione una posizione univoca per escludere il nostro settore da un’eventuale ritorsione commerciale, essendo del tutto estraneo al contenzioso”.

“Il Consorzio – specificano – è impegnato in misura diretta con i legali in Usa a tutela degli interessi commerciali della Dop. Il Presidente esprime sostanziale prudenza, in attesa di avere un quadro chiaro e definitivo della posizione dell’Amministrazione Usa”.

“Per la Dop Pecorino Romano – concludono dal Consorzio – il mercato Usa rappresenta il mercato principale di destinazione finale, con oltre il 50% della sua produzione annuale. Per questa ragione è stato sviluppato un sistema di protezione giuridica negli Usa del marchio collettivo molto avanzato, che comprende anche l’esclusiva protezione della forma e dell’utilizzo del nome Pecorino Romano”.