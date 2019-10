Sorpresi a rubare nei locali di una cooperativa sociale per bimbi e anziani, arrestati dai Carabinieri

Operazione congiunta dei militari dell’Arma e dagli agenti di Polizia

Di: Alessandro Congia

Alle prime ore della giornata odierna, a Sinnai, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di Quartu Sant'Elena, coordinati dal Maggiore Valerio Cadeddu e dal Tenente Giovanni Russo, col prezioso ausilio di una Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Quartu Sant'Elena, coordinata dal dirigente Fabrizio Selis, hanno tratto in arresto per concorso in furto aggravato Z.M., 25enne di Sinnai, e M.M., 26enne di Quartu, entrambi con precedenti penali.

Gli operanti hanno sorpreso e bloccato i due, nonostante il tentativo di fuga, all'interno dei locali di una cooperativa Onlus da dove stavano cercando di portar via materiale vario, successivamente restituito all'avente diritto. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso il Tribunale di Cagliari per l'udienza di convalida prevista per la giornata odierna.