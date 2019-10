Tragedia in campagna, muore un 60enne

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Era intento a coltivare con una motozappa un appezzamento di terreno in località Carroghedda – nei pressi di Mitza Pudescia – quando improvvisamente ha accusato un malore.

Per Silverio Orrù, 60 anni, (ben stimato e conosciuto in paese), purtroppo i soccorritori del 118 e l’elisoccorso, non hanno potuto fare nulla: l’esito del medico legale è stato chiaro, si è trattato di un infarto.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione che su disposizione del magistrato di turno, hanno provveduto a restituire la salma ai familiari.