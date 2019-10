Sardegna nella morsa degli incendi: fiamme nelle campagne di Buddusò, Loceri e Silanus

In azione anche i mezzi aerei della Forestale

Di: Antonio Caria

Non si placa, in Sardegna, la paurosa paga degli incendi. Un elicottero della base Forestale di Alà dei Sardi sta intervenendo per spegnere un incendio scoppiato in località Massidda, a Budduso. Presente anche la locale pattuglia della Forestale.

Un elicottero della base di San Cosimo è in azione, invece, per supportare le operazioni di spegnimento di un incendio nelle campagne di Locale (località Serra ‘e Nuzzi). Sul posto anche la pattuglia della Forestale di Lanusei.

Due elicotteri stanno operando a Silanus (Località Punta Su Pirrarzu) per spegnere un incendio sotto il coordinamento della pattuglia della Forestale di Bolotana.