Gli studenti disegnano il muro della scuola di Maracalagonis

Iniziativa dell’Agenzia delle Entrate sul tema servizi e tasse

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

"Colora il tuo futuro: le tasse sono servizi". È il messaggio alla base del graffito dipinto sul muro dell'istituto comprensivo "Manzoni" di Maracalagonis. L'opera è stata realizzata da due classi della scuola primaria e una della secondaria, coordinate dallo street artist di Pula "The Answer".

Gli alunni della IV B e C della primaria e della II A delle medie hanno partecipato al laboratorio artistico per realizzare un murale che rappresenta in forma creativa il circolo virtuoso tributi-servizi: a cosa servono tasse e imposte e qual è il ruolo dello Stato nella redistribuzione dei redditi.

"L'iniziativa di educazione finanziaria si inserisce all'interno della progettazione di educazione civica del nostro Istituto - dice la dirigente scolastica Emanuela Lampis - con l'obiettivo di ridurre le diseguaglianze sociali e di genere, e di promuovere nuove competenze per contrastare la vulnerabilità economica".

Il progetto è nato da un'idea della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nell'ambito delle iniziative per il mese dell'educazione finanziaria, la più grande manifestazione nazionale sui temi dell'educazione previdenziale, finanziaria e assicurativa organizzata a ottobre di ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione.

Il titolo di questa quinta edizione, "Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro", richiama da vicino la correlazione tra il pagamento delle imposte e la fruizione di servizi pubblici efficienti.

Il tempo di gioco tra spray e pennelli è stato preceduto da un breve momento di formazione dedicato ai ragazzi, che è servito a ribadire i concetti di legalità fiscale e solidarietà economica e sociale al centro del progetto "Fisco e scuola per seminare legalità", realizzato dai funzionari di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione con cui era stata condivisa l'esperienza nelle classi di tutta l'isola.