Tre incidenti in poche ore nel sud Sardegna, gravi due motociclisti

Due sulla provinciale 17 per Villasimius, il terzo sulla SS125

Di: Redazione Sardegna Live

Tre incidenti gravi sono avvenuti in meno di due ore sulle strade della parte sud orientale della Sardegna. Due motociclisti sono finiti al Brotzu con l'elisoccorso in gravi condizioni, una terza persona è stata invece trasportata al Santissima Trinità.

Il primo intervento del 118 alle 16.30 per lo scontro tra una moto e un camion sulla provinciale 17, la litoranea per Villasimius, all'altezza di Torre delle Stelle. Il centauro ha subito vari traumi e la semi amputazione di un arto. Quasi la stessa dinamica un'ora dopo, sempre sulla provinciale 17, all'altezza di porto Sa Ruxi: anche in questo caso il motociclista ha riportato diversi traumi, fratture scomposte ed esposte e l'amputazione di un arto.

Infine poco prima delle 18 in uno scontro tra tre mezzi sulla nuova Strada Statale 125, all'altezza del distributore di Solanas, una persona ha riportato una lesione midollare.