Arma clandestina e droga in casa, meccanico 37enne nei guai

Sono intervenuti gli agenti della Questura di Nuoro

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, nel corso di un’operazione antidroga in Ogliastra, ha arrestato Simone Olivieri, 37 anni, di Ilbono, meccanico, trovato in possesso di un’arma clandestina e di droga.

Gli uomini del Commissariato di Polizia di Lanusei, dopo mirati servizi di appostamento, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo a Ilbono e hanno sequestrato una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa con munizionamento e anche circa mezzo etto di marijuana.

I poliziotti pertanto hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato dell’uomo. Nella giornata odierna l’arresto è stato convalidato dal G.I.P. di Lanusei, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Sono in corso accertamenti per verificare se la pistola sia stata utilizzata nel compimento di precedenti attività delinquenziali.