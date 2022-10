Scomparso alla vigilia del matrimonio. L’appello sui social della futura moglie

Federico Fusco è sparito nel nulla da questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Ha fatto perdere le proprie tracce da questa mattina un giovane di Sant’Antioco. A lanciare un disperato appello sui social è la compagna, nonché futura moglie. I due hanno fissato le nozze proprio domani. Il suo nome è Federico Fusco.

“Da stamattina alle 11 è sparito questo ragazzo nonché mio futuro marito, dobbiamo sposarci domani” ha scritto la compagna sui social in un appello che sta diventando virale. “Aveva il cellulare appresso ma non rispondeva per ore poi il cellulare si è spento. Era a bordo di una Matix Rossa Chevrolet DX779RZ dei nonni, doveva essere qui perl’una. È sparito a Carbonia chiunque lo abbia visto o sappia qualcosa vi prego di contattare ilmio numero 3791244037”.