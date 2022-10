Pastori, presto una commissione per fare il punto sugli aiuti

L’ha annunciato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais

Di: Redazione Sardegna Live

Presto verrà convocata una commissione per risolvere i problemi dei pastori che stamattina hanno manifestato in via Roma. L'ha annunciata il presidente del Consiglio regionale Michele Pais al termine dell'incontro tra una delegazione di allevatori e i capigruppo.

"Alla commissione - ha detto parlando al microfono dal cassone di un camion trasformato in palco - naturalmente parteciperanno anche i pastori. Faremo il punto sulle risorse" "Sono stati allocati dalla Regione 44 milioni che però non sono arrivati nelle vostre tasche per problemi burocratici - - ha aggiunto -Vogliamo valutare quali sono gli spazi di manovra per andare subito in consiglio regionale per un provvedimento che deve essere naturalmente condiviso. È una battaglia dell'intera Sardegna". La convocazione della commissione era una delle richieste presentate dai pastori in un documento illustrato nella riunione con i capigruppo.