Avis Provinciale di Sassari: "Screening aperti a tutti i cittadini, donatori e non"

L’importanza della prevenzione: quattro appuntamenti a ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Screening prostata e testicolare e screening ecografico reno-vescicale eseguiti da un medico urologo, screening ecografico tiroideo eseguito da un medico endocrinologo, screening ecografico carotide e screening ecografico aorta addominale eseguiti da un medico chirurgo vascolare. Continuano con questi specifici esami gli appuntamenti dedicati alla prevenzione e al benessere organizzati l’Avis Provinciale di Sassari e dall’Associazione Sardegna For You nell’ambito del progetto “Un dono a chi dona”.

Per i donatori di sangue, sabato 22 ottobre, presso la sede provinciale dell’Avis (S.V. Taniga San Giacomo Medas - Località San Camillo), saranno eseguite, senza alcuna spesa, le ecografie reno-vescicale, prostatica e testicolare, mentre una settimana dopo, sabato 29, sempre nella sede provinciale dell’Avis, si terrà l’esame ecografico tiroideo, alle carotidi e dell'aorta addominale. È possibile prenotarsi contattando direttamente la propria sede comunale dell’Avis.

Considerata la grande richiesta, l’Avis Provinciale di Sassari e l’Associazione Sardegna For You hanno deciso di organizzare due giornate rivolte a tutta la popolazione.

I “non donatori”, a fronte di un contributo spese pari a 20 euro, venerdì 28 ottobre, presso la sede comunale dell’Avis di Sassari in via Pavese 1, e domenica 30 presso l’Avis comunale di Uri, in via Sassari 28, potranno sottoporsi all’esame reno-vescicale, prostata e testicolare. È possibile prenotarsi sul sito www.sardegnaforyou.com.