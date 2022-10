Dorgali. Il Coro femminile Ilune festeggia i suoi primi 25 anni di attività

Una serata d’eccezione sabato 22 ottobre per solennizzare questo importante traguardo

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato 22 ottobre alle ore 20,30 presso il centro culturale di Dorgali, il Coro femminile Ilune festeggerà i suoi primi 25 anni di attività. Un traguardo importante che sarà solennizzato con una serata di eccezione.

Sono stati invitati illustri ospiti per festeggiare una delle prime formazioni che in Sardegna ha intrapreso la strada della coralità femminile di ispirazione popolare. Tanti anni di studio e di ricerca dove il coro ha trovato una sua importante collocazione.

Sono tante le ragazze che son passate nel coro Ilune e che hanno cosi vissuto l’esperienza del coro. Esperienze che hanno segnato la vita di tutte che hanno potuto cosi cantare la propria terra conoscendo le realtà più disparate e diverse dalla nostra.

Tanti i momenti salienti: La divisa che caratterizza il sodalizio è una felice intuizione della stilista nuorese Francesca Pilotto che l’ha disegnata richiamando i colori e i tessuti dell’abito tradizionale di Dorgali inserendo il prezioso gioiello “Sa zoiga”.

Dal nutrito curriculum artistico c’è sicuramente da ricordare l’importante concerto a Montecitorio a Roma nel 2009 probabilmente l’evento che ha cambiato le sorti del sodalizio, il concorso internazionale di Riva del Garda (medaglia d’argento) nel 2013, il festival di Vienna nel 2016, e il concorso di Praga nel 2019, dove il coro oltre alla medaglia d'argento ha vinto il premio come miglior interpretazione autentica.

Il coro annovera nel suo curriculum anche la prestigiosa partecipazione all’opera “Sa reina” scritta da Alessandro Catte andata in scena a Nuoro al teatro Eliseo nel 2019 che l ha visto protagonista indiscusso. Il coro Ilune è diretto fin dalla sua fondazione da Alessandro Catte e ha portato dappertutto il suo racconto narrando di Dorgali e della Sardegna riscuotendo sempre larghi consensi e riconoscimenti.

La serata di sabato fatta in collaborazione con la Fersaco che interviene attivamente con l’inserimento del progetto Corosjuntosè patrocinata dal Comune di Dorgali che in tutti questi anni non ha mai fatto mancare il sostegno alle ragazze del coro.

Gli ospiti musicali sono ospiti di grande qualità: La Polifonica Turritano di Porto Torres diretta da Laura Lambroni uno dei cori più importanti dell’isola, Il nuovo coro maschile diretto dallo stesso Alessandro Catte I cantori di via Majore di Nuoro, coralità maschile in salsa Nuorese e il coro Eufonia di Gavoi altro coro precursore della coralità femminile diretto da Mauro Lisei che annovera un curriculum di primordine.

Presentata da Lucia Cossu la serata si avvarrà anche degli interventi del sindaco di Dorgali, della presidente della Fer.Sa.Co e della maestra Franca Floris, componente della commissione artistica nazionale Feniarco. Ingredienti importanti per dar vita a un importante incontro di coralità sotto il segno del canto in limba. L’ingresso è libero.