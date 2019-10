Rubano 20 Kg di melagrane, i Carabinieri li ammanettano

I militari della locale stazione li hanno sorpresi all’interno di un giardino

Di: Alessandro Congia

Nel primo pomeriggio, a Monserrato, i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto per concorso in furto aggravato due individui cagliaritani di 47 e 33 anni, D.B.R e M.M., entrambi con precedenti di polizia. I militari hanno sorpreso i ladruncoli in un giardino di pertinenza di una privata abitazione dopo avere asportato da alcune piante circa 20 kg di melagrane, successivamente restituite all'avente diritto.

Al termine delle formalità di rito i predetti sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna, al termine della quale gli arresti sono stati convalidati e i predetti sono stati rimessi in libertà senza misure cautelari.